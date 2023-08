Malaysia Airlines auf Sparkurs

Die Airline will bis Ende Jahr voraussichtlich US$ 284 Millionen einsparen.

Malaysia Airlines sagte, um trotz der globalen Finanzkrise wettbewerbsfähig bleiben zu können, müsse sie in diesem Jahr US$ 284 Millionen einsparen. Massnahmen müssten unter anderem beim Absichern der Treibstoffpreise sowie im Bereich der Treibstoffeffizienz ergriffen werden. In den letzten drei Jahren konnte die Airline US$ 510 Millionen Kosten reduzieren.