Malaysia Airlines übernimmt Boeing 737-800

Malaysias Flag Carrier konnte Ende Oktober ihre erste Boeing 737-800 im neuen Anstrich und der modernen Sky Interior Inneneinrichtung übernehmen.

Das besondere an dieser Boeing 737-800 ist die neue Sky Interior Innenausstattung, die der Boeing 737-800 zu einem grossräumigeren Raumverhältnis verhilft. Malaysia Airlines ist die erste Nationale Fluggesellschaft, die eine 737 mit der neuen Inneneinrichtung übernehmen konnte. Der moderne Kurz- und Mittelstreckenjet von Malaysia Airlines ist zudem mit dem neuen Anstrich der Unternehmung versehen.