Malaysia Airlines übernimmt Airbus A380

Am 10. August 2012 konnte Malaysia Airlines ihren zweiten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Toulouse statt, die Maschine wurde anschließend nach Kuala Lumpur überflogen. Bei dem A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN081. Der zweite A380 von Malaysia Airlines ist auf die Immatrikulation 9M-MNB zugelassen. Malaysian liess ihre A380 in drei Klassen mit 494 Sitzen ausstatten. Die First Class ist für acht Passagiere eingerichtet, in der Business Class finden 66 Reisende Platz und die Economy Class ist für 420 Fluggäste ausgelegt. Die A380 von Malaysian werden durch vier Rolls-Royce Trent 900 Triebwerke angetrieben. Die Airline hat bei Airbus sechs Superjumbos gekauft, die erste A380 Destination von Malaysian Airlines war London Heathrow.