Malaysia Airlines übernimmt 5. Airbus A380

Am 22. Februar 2013 konnte Malaysia Airlines ihren fünften Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Toulouse statt, die Maschine wurde anschließend nach Kuala Lumpur überflogen, wo sie am 23. Februar landete. Bei dem A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN094. Der fünfte A380 von Malaysia Airlines ist auf die Immatrikulation 9M-MNE zugelassen. Malaysian liess ihre A380 in drei Klassen mit 494 Sitzen ausstatten. Die First Class ist für acht Passagiere eingerichtet, in der Business Class finden 66 Reisende Platz und die Economy Class ist für 420 Fluggäste ausgelegt. Die A380 von Malaysian werden durch vier Rolls-Royce Trent 900 Triebwerke angetrieben. Die Airline hat bei Airbus sechs Superjumbos gekauft.