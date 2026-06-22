Maizahlen der Flughafen Wien Gruppe

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Beim Passagieraufkommen im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) eine stabile Entwicklung mit einem leichten Anstieg von 0,7% auf 3.912.644 Passagiere gegenüber dem Vorjahr.

Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im Mai, wie erwartet, um 5,4% auf 2.743.817 Reisende zurück. Dazu beigetragen haben die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und das reduzierte Flugangebot angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und der Flughafen Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 57,2% auf 87.861 Reisende. Im Zeitraum Jänner bis Mai 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 2,4% auf 15.936.081 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,9 Mio. (+0,7%) Passagieren im Mai 2026

Im Mai 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 3.912.644 Passagiere (+0,7% zu Mai 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2026 um 16,5% auf 1.080.966 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen um 57,2% auf 87.861 Reisende zu.

Standort Wien: 2,7 Mio. (-5,4%) Passagiere im Mai 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im Mai 2026 2.743.817 (-5,4%) Reisende.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.174.047 (-4,3%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 548.938 (-4,7%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Mai 2026 einen Rückgang auf 20.414 (-6,5%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem Mai 2025 um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5% zu. Das Frachtaufkommen lag bei 26.761 Tonnen (-4,2%).

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Mai 2026 betrug nach Westeuropa 1.000.075 Reisende (+0,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2026 insgesamt 209.782 Passagiere (-16,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 41.374 Reisende (+1,1%) und nach Afrika 26.467 (+7,5%). Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Krisensituation und damit verbundenen Auswirkungen auf den Flugverkehr verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang von -59,7% auf 27.220 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 15,6% auf 55.780 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis Mai 2026: -2,5% in Wien und +2,4% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis Mai 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% auf kumuliert 11.435.310 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 127.219 Tonnen (-0,8%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 2,4% auf 15.936.081 Reisende.