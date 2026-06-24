Maizahlen bei Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Mai 2026 insgesamt 1,252 Millionen Passagiere, das waren 8,9 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresmai um 9,8 Prozent auf 3,370 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,792 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,074 Milliarden Sitzplatzkilometer um 10,1 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Mai 2026 bei 91,2 Prozent, im Vorjahresmai lag sie mit 91,0 Prozent um 0,2 Prozentpunkte tiefer.