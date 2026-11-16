Mach dich bereit für die STRplus-Weihnachtsmission

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

In der Vorweihnachtszeit wird es am Stuttgart Airport nochmal richtig spannend: Im Kundenprogramm STRplus erwartet dich ein festliches Handy-Game voller Spaß und Überraschungen!

Hilf dem Weihnachtsmann jeden Tag, die Geschenke einzusammeln und freu dich zum Dank auf tolle Gewinnspiele sowie exklusive Coupons von Shops & More. Spoiler: Es winken unter anderem Flugtickets von KLM von Stuttgart nach Hurghada, Tickets für das Nordische Lichterfest in der Wasserwelt Rulantica und vieles mehr!

Der Flughafen Stuttgart ermuntert alle mitzumachen und die Vorfreude bis Heiligabend zu geniessen!

Redaktion / Flughafen Stuttgart