MTU wartet GE90 Triebwerke

Die MTU Maintenance Hannover konnte die ersten GE90 Wartungskunden gewinnen. Air New Zealand, Southern Air und V Australia lassen in Zukunft ihre GE90-110- und -115B-Triebwerke von der MTU betreuen.

Bei dem General Electric GE90 handelt es sich um das grösste Triebwerk für Zivilflugzeuge, der Antrieb wird für die Boeing 777 benutzt. Die Wartungsverträge haben zusammen einen Wert von circa 550 Millionen US-Dollar. „Damit haben wir den Einstieg in einen wichtigen Zukunftsmarkt geschafft“, erklärte Dr. Stefan Weingartner. „Das schubstärkste Triebwerk der Welt wird einen wichtigen Beitrag zur Auslastung unseres Standortes Hannover leisten“, ist sich der Vorstand Zivile Instandhaltung der MTU Aero Engines sicher. Die MTU Maintenance hat die Instandhaltungslizenz im vergangenen Jahr erworben und ist auf den neuen Antriebstyp bestens vorbereitet.