MTU Aero Engines öffnet Museum

MTU Aero Engines (Foto: MTU Aero Engines AG )

Auch in diesem Jahr erhalten Luftfahrtbegeisterte wieder mehrere Gelegenheiten, das Werksmuseum der MTU Aero Engines an der Dachauer Straße zu besichtigen.

Zum ersten Mal wird es am kommenden Sonntag, 05. März, von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Ein Besuch lohnt sich, denn die MTU verfügt über eine einzigartige Sammlung: Sie besteht aus rund 50 Exponaten, Zeugnissen aus allen Epochen der motorisierten Luftfahrt. Zu sehen sind historische Flugmotoren aus der Anfangszeit des Motorflugs, darunter weltweite Unikate, sowie komplette Triebwerke und Antriebskomponenten von heute. Gezeigt werden auch in-novative Antriebstechnologien für die Luftfahrt von morgen.

"Wie immer kann die Sammlung alleine erkundet werden. Es werden aber auch wieder MTU-Experten vor Ort sein, um Führungen anzubieten und Fragen zu beantworten", erklärt Sprecherin Martina Vollmuth. Ein Star der Ausstellung flankiert unübersehbar den Museumseingang: das gigantische GP7000, das mit der A380 von Airbus das größte Passagierflugzeug der Welt in die Luft bringt.

Im Jahresverlauf gibt es noch drei weitere Öffnungstermine: An den beiden Sonntagen 02. Juli und 26. November ist das Museum jeweils von 13:00 bis 18:00 Uhr zugänglich und während der Langen Nacht der Münchner Museen am Samstag, 14. Oktober, von 19:00 bis 02:00 Uhr.



MTU