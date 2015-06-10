MRJ90 absolvierte erste Rollversuche

Mitsubishi MRJ taxi test (Foto: Mitsubishi)

Mitsubishi hat bei ihrem neuen Regionalflugzeug mit den Rolltests begonnen, der Erstflug ist für den September oder Oktober geplant.

Die ersten Rolltests fanden auf dem Nagoya Airport statt und dienten dazu, das Fahr- und Bremsverhalten des MRJ bei niedrigen Geschwindigkeiten zu verifizieren. Der Erstflug ist für September oder Oktober geplant, er musste kürzlich ein weiteres Mal vom Frühjahr in den Herbst verschoben werden. Bei den Bodentests zeigte sich, dass die Auslegung der Ram Air Turbine überprüft werden muss und Teile der Software einer Nacharbeit bedürfen. Die ersten beiden Testflugzeuge sind soweit fertig, fünf Flugzeuge sollen für das Flugtestprogramm eingespannt werden.

Prototyp Nummer 1 wird für das Ausfliegen der Grenzwerte und für die Systemtests benutzt.

Prototyp 2 muss die theoretisch berechneten Leistungswerte bestätigen.

Prototyp 3 muss die detaillierten Flugcharakteristiken und das korrekte Funktionieren der Avionik unter Beweis stellen.

Prototyp 4 wird für die Kabinentests verwendet, daneben werden mit diesem Flugzeug auch Lärmmessungen und Flüge unter Vereisungsbedingungen absolviert.

Prototyp 5 soll die Funktionen der Autopiloten verifizieren.

Mitsubishi möchte die Lufttüchtigkeit des neuen Jets im zweiten Quartal 2017 erreichen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, dann hätte Erstkunde All Nippon Airways den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich.

Der MRJ Jet ist ein modernes Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Für das neue Verkehrsflugzeug konnte Mitsubishi bereits 223 Festaufträge und 184 Optionen oder Vorkaufsrechte entgegennehmen.