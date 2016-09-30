MRJ in den USA eingetroffen

Mitsubishi Regional Jet MRJ (Foto: Mitsubishi)

Der erste Mitsubishi Regional Jet ist am 28. September 2016 um 16:44 Uhr Lokalzeit auf dem Grant County International Airport in Moses Lake, Washington eingetroffen.

Laut Mitsubishi startete der erste Prototyp FTA-1 am 26. September 2016 um 13:28 Uhr Lokalzeit auf dem Nagoya International Airport in Tokio und legte einen Zwischenstopp auf dem russischen Flughafen Petropavlovsk-Kamchatsky ein, danach flog er über Anchorage weiter zu seinem Zielflughafen in den Vereinigten Staaten. Mitsubishi brauchte für diesen Überflug drei Anläufe, im August musste der neue Jet wegen technischen Problemen mit der Klimaanlage zweimal zu seinem Startflughafen umkehren.

Mitsubishi Regional Jet MRJ over Moses Lake (Foto: Mitsubishi)

Bei dem MRJ Jet handelt es sich um ein Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Mitsubishi Aircraft startete am 11. November 2015 mit dem ersten Prototypen Flight Test Aircraft 1 (FTA 1) in das Flugtestprogramm. Das zweite Testflugzeug Flight Test Aircraft 2 (FTA-2) hat am 31. Mai 2016 seinen Erstflug absolviert.

Die Flugzeuge im MRJ Flugtestprogramm

Prototyp Nummer 1 wird für das Ausfliegen der Grenzwerte und für die Systemtests benutzt.

Prototyp 2 muss die theoretisch berechneten Leistungswerte bestätigen.

Prototyp 3 muss die detaillierten Flugcharakteristiken und das korrekte Funktionieren der Avionik unter Beweis stellen.

Prototyp 4 wird für die Kabinentests verwendet, daneben werden mit diesem Flugzeug auch Lärmmessungen und Flüge unter Vereisungsbedingungen absolviert.

Prototyp 5 soll die Funktionen der Autopiloten verifizieren.

Mitsubishi Regional Jet production line (Foto: Mitsubishi)

Zulassung wird im ersten Quartal 2018 erwartet

Mitsubishi möchte die Lufttüchtigkeit des neuen Jets anfangs 2018 erlangen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, dann hätte Erstkunde All Nippon Airways (ANA) den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich. Die ersten MRJ Verkehrsflugzeuge sollen laut der aktuellen Planung Mitte 2018 ausgeliefert werden.



Mitsubishi Regional Jet MRJ Erstflug (Foto: Mitsubishi)

Flugtestprogramm in den USA

Mitsubishi Aircraft wird einen grossen Teil des Flugtestprogramms in den Vereinigten Staaten absolvieren, da dort die Bedingungen weitaus besser sind als in Japan. Zu diesem Zweck wurde Flight Test Aircraft 1 nun nach Moses Lake überflogen. Mitsubishi will bis Ende Jahr alle vier Prototypen in den USA haben.