MRJ absolvierte Jungfernflug

Mitsubishi Regional Jet MRJ Erstflug (Foto: Mitsubishi)

Heute Mittwoch, den 11. November 2015, hat der erste Mitsubishi Regional Jet (MRJ) erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert.

Der MRJ startete heute Morgen um 09:37 Lokalzeit auf dem Flughafen von Nagoya zu seinem Jungfernflug. Der Flug dauerte 85 Minuten und verlief laut Mitsubishi erfolgreich. Bei dem ersten Testflug mit Flight Test Aircraft 1 (FTA 1) wurde das Fahrwerk nicht eingefahren und die Klappen wurden in einer fixen Position belassen, auch die Schubumkehr bei den beiden Pratt & Whitney PW1200G wurde nicht betätigt. Mitsubishi wird das Flugtestprogramm mit fünf Flugzeugen bestreiten, diese sollen bis zur Zulassung rund 2.500 Flugstunde absolvieren.

Mitsubishi Regional Jet MRJ Erstflug (Foto: Mitsubishi)

Die Flugzeuge im MRJ Flugtestprogramm

Prototyp Nummer 1 wird für das Ausfliegen der Grenzwerte und für die Systemtests benutzt.

Prototyp 2 muss die theoretisch berechneten Leistungswerte bestätigen.

Prototyp 3 muss die detaillierten Flugcharakteristiken und das korrekte Funktionieren der Avionik unter Beweis stellen.

Prototyp 4 wird für die Kabinentests verwendet, daneben werden mit diesem Flugzeug auch Lärmmessungen und Flüge unter Vereisungsbedingungen absolviert.

Prototyp 5 soll die Funktionen der Autopiloten verifizieren.

Mitsubishi Regional Jet MRJ Erstflug (Foto: Mitsubishi)

Zulassung wird im zweiten Quartal 2017 erwartet

Mitsubishi möchte die Lufttüchtigkeit des neuen Jets im zweiten Quartal 2017 erlangen. Der Mitsubishi Regional Jet wurde im März 2008 offiziell lanciert und hätte ursprünglich bereits Mitte 2011 abheben sollen. Falls alles planmäßig abgelaufen wäre, dann hätte Erstkunde All Nippon Airways den ersten Jet Mitte 2013 übernehmen können. Für den japanischen Mischkonzern Mitsubishi ist der MRJ jedoch das erste zivile Flugzeugprogramm in dieser Größenklasse, so sind die Verzögerungen nicht weiter verwunderlich.

Der MRJ Jet ist ein modernes Verkehrsflugzeug für 70 bis 110 Passagiere. Für das neue Verkehrsflugzeug konnte Mitsubishi bereits 223 Festaufträge und 184 Optionen oder Vorkaufsrechte entgegennehmen.

Mitsubishi MRJ First Flight