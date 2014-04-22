MRJ Flügel ist fertig

Beim Mitsubishi Regional Jet (MRJ) geht es in kleinen Schritten vorwärts, anfangs April hat der Hersteller die Fertigstellung der rechten Flügelhälfte bekanntgegeben.

Die rechte Flügelhälfte wurde am 8. April im Fertigungswerk Tobishima auf einen Lastwagen geladen und zum Endfertigungswerk Komaki bei Nagoya transportiert. Hier entsteht der erste Prototyp des Mitsubishi Regional Jet, der für nachfrageschwächere Nebenrouten gedacht ist. Der MRJ Jet ist im Segment für 70 bis 110 Passagiere positioniert. Für das neue Verkehrsflugzeug konnte Mitsubishi bereits 165 Festaufträge und 160 Optionen entgegennehmen. Der Mitsubishi Regional Jet MRJ hätte ursprünglich bereits im Verlauf des Jahres 2011 abheben sollen, der Jungfernflug musste immer wieder verschoben werden, jetzt soll er im zweiten Quartal 2015 stattfinden. Die ersten Kundeauslieferungen werden nicht vor dem zweiten Quartal 2017 erwartet.