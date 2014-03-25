MH370 Boeing 777 offiziell als abgestürzt erklärt

Malaysias Regierungschef hat während einer Pressekonferenz am 24. März 2014 die Boeing 777 von Flug Malaysia Airlines MH370 offiziell als abgestürzt erklärt.

Nach genauen Analysen von Satellitendaten soll nun klar sein, dass Malaysia Airlines Flug MH370 im indischen Ozean rund 2.400 Kilometer südwestlich vom australischen Perth abgestürzt ist.

Nach offiziellen Aussagen aus Malaysia geht man nun davon aus, dass die Boeing 777 abgestürzt ist und dabei alle 239 Insassen ums Leben gekommen sind. Nach der verschollenen Maschine wird nach wie vor fieberhaft gesucht, die Absturzstelle konnte bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gefunden werden.