MEA will weitere Airbus Maschinen kaufen

Middle East Airlines hat an der Farnborough Air Show die Kaufabsicht für zehn Airbus Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie bekundet.

Der Flag Carrier aus Libanon hat an der grössten Luftfahrtmesse Grossbritanniens bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für fünf Airbus A320neo und fünf Airbus A321neo unterzeichnet. Die Maschinen entsprechen laut Listenpreis einem Wert von 1,05 Milliarden US Dollar. Neben der Kaufabsichtserklärung für die festen Aufträge hat MEA auch acht Kaufoptionen auf den A321neo gezeichnet. MEA hat sich noch für keinen Triebwerkhersteller ausgesprochen, ihre 13 Airbus Jets aus der A320 Familie fliegen mit V2500 Triebwerken von International Aero Engines.