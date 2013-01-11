MEA finalisiert Airbus Auftrag

Middle East Airlines hat mit Airbus den an der Farnborough Air Show bekanntgegebenen Auftrag über zehn Airbus Verkehrsflugzeuge finalisiert.

Middle East Airlines hat den an der Farnborough Air Show bekanntgegebenen Auftrag über zehn Airbus Verkehrsflugzeuge finalisiert.

Der Flag Carrier aus Libanon hat im Juli 2012 an der grössten Luftfahrtmesse Grossbritanniens bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für fünf Airbus A320neo und fünf Airbus A321neo unterzeichnet. Diese Bestellung im Wert von 1,05 Milliarden US Dollar konnte jetzt besiegelt werden.

MEA hat sich noch für keinen Triebwerkhersteller ausgesprochen, ihre 13 Airbus Jets aus der A320 Familie fliegen mit V2500 Triebwerken von International Aero Engines.

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: A320 mit Sharklets zugelassen. A400M erreicht wichtigen Meilenstein. Innovative Very Light Jets mit einem Triebwerk. Schweden befürwortet neuen Gripen.