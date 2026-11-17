MEA übernimmt ersten Airbus A321XLR

Erster Airbus A321XLR für MEA (Foto: Airbus)

Middle East Airlines (MEA), die nationale Fluggesellschaft des Libanon, hat den ersten von fünf bestellten Airbus A321XLR übernommen.

MEA war 2019 die erste Fluggesellschaft, die eine Festbestellung für diesen Flugzeugtyp aufgab. Die Auslieferung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Flottenmodernisierungsstrategie von MEA dar und erweitert die aus reinen Airbus-Flugzeugen bestehende Flotte der Airline.

Der A321XLR bietet MEA eine größere operative Flexibilität, um Kapazität und Reichweite im gesamten Streckennetz nahtlos an die Marktnachfrage anzupassen. Das Flugzeug kann sowohl auf regionalen Verbindungen als auch auf längeren, weniger stark frequentierten Strecken effizient eingesetzt werden.

Diese Erstauslieferung unterstreicht zudem die seit Jahrzehnten bestehende, erfolgreiche Partnerschaft zwischen MEA und Airbus. Aufbauend auf den Erfahrungen der Fluggesellschaft mit der Airbus A320-Familie, einschließlich des Airbus A321neo, erweitert der Airbus A321XLR die Möglichkeit noch längere Strecken mit derselben Flugzeugfamilie zu bedienen.

Der A321XLR von MEA ist in einer komfortablen Zwei-Klassen-Konfiguration mit 160 Sitzplätzen ausgestattet: 22 Sitze in der Business Class, die sich vollständig in ein flaches Bett (Full-Lie-Flat) verwandeln lassen, sowie 138 Sitze in der Economy Class. Das Flugzeug verfügt über die „Airspace“-Kabine von Airbus, die Passagieren ein Erlebnis wie in einem Großraumflugzeug bietet – mit mehr persönlichem Freiraum, individuell anpassbarer Ambientebeleuchtung und besonders großen Gepäckfächern über den Sitzen.

Über den Airbus A321XLR

Der Airbus A321XLR ist die neueste Entwicklungsstufe aus der Airbus A320neo-Familie und wurde konzipiert, um die weltweite Nachfrage nach größerer Reichweite und operativer Flexibilität zu erfüllen. Er ermöglicht eine Senkung des Treibstoffverbrauchs pro Sitzplatz um 30 Prozent im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation, was sowohl den CO2-Ausstoß als auch die Lärmbelastung reduziert.

Bislang hat die A320-Familie weltweit fast 20.600 Bestellungen von mehr als 300 Kunden erhalten und festigt damit ihre Position als das erfolgreichste Verkehrsflugzeugprogramm der Welt.