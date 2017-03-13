MD83 schießt über Piste hinaus

MD83 Runway Excursion Detroit Willow Run Airport (Foto: Twitter Ken McQuillan)

Eine MD83 ist am Mittwoch auf dem Detroit Willow Run Airport nach einem Startabbruch über das Pistenende hinaus gerast und schwer beschädigt liegen geblieben. Alle Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Die MD83 von Ameristar Jet Charter hätte am Nachmittag vom 8. März 2017 unter der Flugnummer 7Z-9363 nach Washington Dulles fliegen sollen, an Bord befand sich das University of Michigan Basketball Team. Die Piloten haben sich aus noch nicht bekannten Gründen bei hoher Geschwindigkeit für einen Startabbruch entschieden. Die MD83 konnte danach nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden und raste über das Startbahnende der Piste 23L hinaus. Nach rund 350 Meter blieb die Maschine auf einer Servicestraße liegen. Alle sieben Besatzungsmitglieder und 109 Passagiere konnten das Flugzeug über die Notrutschen verlassen, einige Passagiere zogen sich bei der Evakuation leichte Schürfverletzungen zu. Warum es zu dieser Runway Excursion gekommen ist, muss eine Flugunfalluntersuchung zeigen, diese wurde von der US-amerikanischen Transportbehörde NTSB eingeleitet.

MD83 Runway Excursion Detroit Willow Run Airport (Foto: Twitter Ken McQuillan)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die MD83 mit der Immatrikulation N786TW von dem Charteranbieter Ameristar Jet Charter Inc. Das zweimotorige Verkehrsflugzeug wurde 1992 in Betrieb genommen und hat die Baunummer 53123/1987. Die MD83 wurde bei diesem Zwischenfall stark beschädigt.

MD83 Runway Excursion Detroit Willow Run Airport (Foto: Twitter Ken McQuillan)

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt fegten heftige Sturmwinde über die Region. Die Windspitzen aus Westsüdwestlicher Richtung erreichten auf dem Flughafen 50 Knoten (92,6 km/h). Der Flugplatz hatte wegen des Sturms mit technischen Problemen zu kämpfen, laut FAA musste sogar der Kontrollturm zeitweise geschlossen werden.

METAR 2 Stunden vor dem Unfall

KYIP 081753Z A2979 RMK AO2 PK WND 24046/1656 SLPNO 58012

KYIP 081653Z 26035G50KT 10SM CLR 11/M11 A2981 RMK AO2 PK WND 26055/1639 SLP095 T01061106