MC-21 dritter Prototyp abgehoben

MC-21-300 drittes Flugzeug absolviert Jungfernflug (Foto: Irkut Corporation)

Am 16. März 2019 hat der dritte MC-21-300 Flugerprobungsträger in Irkutsk seinen erfolgreichen Jungfernflug absolviert, dieser dauerte 1 Stunde und 30 Minuten.

Am Steure des ersten Fluges mit dem dritten Prototyp saßen die beiden Testpiloten Andrej Voropayew und Roman Taskaew. Bei dem ersten Flug steuerten sie die Maschine auf eine Höhe von 3.500 Meter und beschleunigten das Flugzeug auf eine Geschwindigkeit von 450 km/h. Irkut wird für das Flugtestprogramm vier Flugzeuge einsetzen, der vierte Flugerprobungsträger steht im Werk bei Irkutsk bereits in der Endfertigung. Bei dem Triebwerk haben sich die Russen für den Geared Turbofan PW1400G von Pratt & Whitney entschieden, in einem weiteren Schritt sollen dann russische Triebwerke vom Typ PD-14 eingebaut werden. Die Beschriftung MC 0004 an der Vorderseite des Rumpfes weist darauf hin, dass es sich bei dem Flugzeug mit der russischen Kennung RA 73054 um das vierte Exemplar des Musters handelt, die dritte Zelle dient für die statischen Tests.

Erstflug MC-21 dritter Prototyp

Bei dem russischen MC-21 handelt es sich um ein Schmalrumpfflugzeug für die Mittelstrecke, das von Irkut Corporation (Teil von United Aircraft Corp., UAC) in Kooperation mit anderen russischen Herstellern und westlichen Zulieferbetrieben gebaut wird. Unter anderem sind die folgenden Rostec-Tochtergesellschaften an der Produktion des Flugzeugs beteiligt: VSMPO-AVISMA, United Engine Corporation, Technodinamika, Concern Radio-Electronic Technologies und RT-Chemcomposite.

MC-21 absolviert Jungfernflug (Foto: Irkutsk Aviation)

Das MC-21 besticht durch ein innovatives, ergonomisches Cockpit und verbesserte Leistungsmerkmale dank einzigartiger technischer Lösungen. Als weltweit erstes Flugzeug seiner Art werden bei den Tragflächen Polymer-Verbundstoffe eingesetzt. Insgesamt liegt der Anteil an Verbundstoffen beim MC-21 bei 30 Prozent, wodurch sich das Leergewicht vermindert und dadurch die Nutzlast deutlich erhöht werden kann.

MC-21 im Flug (Foto: Irkutsk Aviation)

Als Single-Aisle-Jet mit dem größten Rumpf seiner Klasse (Durchmesser: 4,06 m) soll die MC-21 in Zukunft ein neues Maß an Reisekomfort bieten. Die Kabine verfügt über einen verbreiterten Durchgang, die vorwärts geneigten Handgepäckfächer bieten mehr Platz.

Kommentar zu der MC-21

Die MC-21 (in deutschen Magazinen auch unter MS-21 gehandelt) ist der erste moderne russische Single Aisle Jet, der sich mit der Boeing 737 und dem Airbus A320 messen will. In dem neuen Flugzeug steckt neben großem Knowhow auch die ganzen Hoffnungen der russischen Flugzeugindustrie, wieder zu den ganz Großen in der Branche aufschließen zu können. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob diese Maschine auf dem westlichen Markt Anhänger finden wird, zu groß ist die Skepsis in der Branche gegenüber Luftfahrtprodukten aus Russland.

Der erste MC-21-300 Prototyp wurde am 8. Juni 2016 in Irkutsk der Öffentlichkeit vorgestellt, der erste Flug erfolgte dann am 28. Mai 2017. Damals beabsichtigte Irkut das Flugtestprogramm in 12 bis 18 Monaten abzuschließen. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die MC-21 mit einer großen Verzögerung immer noch im Flugtestprogramm steckt. Ursprünglich hätte der russische Hoffnungsträger bereits im Jahr 2017 am Markt verfügbar sein sollen.

Das kleinste Muster MS-21-200 ist für 150 Fluggäste ausgelegt und das größte Modell MS-21-400 soll bis zu 240 Passagiere transportieren können. Um in den Markt der beiden Giganten Boeing und Airbus vordringen zu können, arbeitet Irkut in starkem Umfang mit westlichen Zulieferfirmen zusammen.