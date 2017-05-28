MC-21 absolvierte Jungfernflug

MC-21 absolviert Jungfernflug (Foto: Irkutsk Aviation)

Heute, den 28. Mai 2017, absolvierte der neue russische Single Aisle Jet MC-21 seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Bei bestem Wetter startete heute Morgen der MC-21 auf dem Werksflugplatz von Irkutsk Aviation im sibirischen Irkutsk zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Am Steuer beim ersten Flug sass Testpilot Oleg Kononenko unterstützt wurde er dabei von Testpilot Roman Taskayev.

MC-21 absolviert Jungfernflug (Foto: Irkutsk Aviation)

Das neue russische Verkehrsflugzeug wurde auf eine Höhe von 1000 Meter gesteuert und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunden. Das Fahrwerk wurde bei dem ersten Flug nicht eingefahren. Das Flugzeug zeigte bei dem Jungfernflug, dass alle wichtigen Systeme einwandfrei funktionierten. Die beiden Testpiloten waren mit dem Flugverhalten der MC-21 absolut zufrieden.

MS-21 Jungfernflug