MASwings übernimmt erste ATR 72-600

Die Tochter von Malaysia Airlines konnte am 25. Juli 2013 im französischen Toulouse ihre erste ATR 72-600 übernehmen.

Bis 2017 werden zur Flotte von MASwings insgesamt neun modernste ATR 72-600 stossen. Im Dezember 2012 hat Malaysia Airlines den Kauf von zwanzig ATR 72-600 bekannt gegeben, dazu kommen noch 16 Optionen. Die bestellten Verkehrsflugzeuge mit Turbopropellerantrieb sind für die Malaysia Airlines Tochterunternehmungen MASwings und Firefly bestimmt. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500. Die Maschine verfügt über eine moderne Avionik von Thales, hat stärkere Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerke und ist mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung, das maximale Startgewicht liegt bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, die Entscheidungshöhe liegt dabei bei 50 Fuß.