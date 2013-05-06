MAS setzt Airbus A380 nach Hongkong ein

Malaysia Airlines setzt seit dem 1. Mai 2013 täglich einen ihrer Airbus A380 zwischen Kuala Lumpur und Hongkong ein.

Die Airline bietet täglich zwei Verbindungen zwischen den beiden Metropolen. Der A330 Flug MH72 und MH73 wurde nun auf den Airbus A380 gewechselt. Die zweite Tagesverbindung von Kuala Lumpur nach Hongkong wird mit einer Boeing 737-800 bedient. Malaysian betreibt sechs Superjumbos und hat ihre A380 in drei Klassen mit 494 Sitzen ausgestattet. Die First Class ist für acht Passagiere eingerichtet, in der Business Class finden 66 Reisende Platz und die Economy Class ist für 420 Fluggäste ausgelegt. Die A380 von Malaysian werden durch vier Rolls-Royce Trent 900 Triebwerke angetrieben. Die Airline hat bei Airbus sechs Superjumbos gekauft.