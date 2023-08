MAS gibt A380 Konfiguration bekannt

MAS hat am 7. März 2012 ihre A380 Konfiguration und die neue Farbgebung der Maschine bekannt gegeben.

Malaysia Airlines wird ab dem 1. Juli 2012 die achte A380 Betreiberin und hat bei Airbus fünf Superjumbos in den Auftragsbüchern. Vor ein paar Tagen hat die Fluggesellschaft aus Malaysia die Kabinenkonfiguration ihrer neuen A380 bekannt gegeben. MAS hat ihre Superjumbos für 494 Fluggäste in drei Klassen ausgelegt. Auf dem Hauptdeck werden neben 350 Economy Sitzplätzen auch acht luxuriöse Sitz- und Schlafplätze für die Passagiere der ersten Klasse eingerichtet. Auf der oberen Etage werden neben 70 weiteren Economy Sitzen 66 Sitze für die Business Klasse installiert. Als erste A380 Strecke hat Malaysia Airlines Kuala Lumpur London Heathrow bestätigt, diese Route soll ab Juli dreimal in der Woche mit dem Superjumbo bedient werden. Nach Erhalt der zweiten Maschine soll diese Route täglich mit dem A380 bedient werden, MAS wird den zweiten Superjumbo voraussichtlich im August übernehmen können. Die dritte Maschine soll dann zwischen Kuala Lumpur und Sydney in Dienst gestellt werden. Bei dem dritten A380 hat die Airline den Ablieferungstermin offiziell noch nicht bekannt gegeben.