MAS erhält ersten Airbus A380 im April 2012

Die Fluggesellschaft aus Malaysia gab bekannt, dass sie ihren ersten A380 Superjumbo im April 2012 erhalten wird.

Malaysia Airlines hat ihre sechs Airbus A380 bereits 2003 bestellt und hätte den ersten Superjumbo im Januar 2007 übernehmen sollen. Jetzt wurde das genaue Lieferdatum des ersten Airbus A380 für MAS bekanntgegeben. MAS wird ihren ersten Superjumbo im April 2012 übernehmen können, die weiteren Lieferungen wurden nicht genauer spezifiziert. Die erste A380 Auslieferung an Malaysia Airlines wurde dreimal verschoben, vom Januar 2007 auf den Januar 2011, danach wurde MAS auf August 2011 vertröstet und schliesslich ins erste Quartal 2012. Airbus gewährte MAS bei den sechs A380 einen Preisnachlass von 102 Millionen US Dollar, die Lieferverzögerung beträgt mehr als fünf Jahre.