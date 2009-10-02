MAS bleibt bei Airbus A380

Malaysia Airlines gab heute bekannt, dass sie an ihrer Bestellung für sechs Airbus A380 festhalten werde.

Der neu ernannte MD Tengku Azmil Zahruddin sagte, die Airline werde die Superjumbos, die ab 2011 geliefert werden, auf ihren Langstrecken wie nach London, Sydney und Amsterdam zum Einsatz bringen. MAS wird ausserdem ab dem 4. Quartal des Jahres 2010 35 Boeing 737-800 in Empfang nehmen, die nach und nach die alte Kurzstreckenflieger Flotte ersetzen werden. Der Flottenerneuerungsplan ziele auf eine Reduktion der Treibstoffkosten ab, so Azmil Zahruddin. Die Airline ist zuversichtlich, dass die Krise bald überwunden sein wird und die A380 Flugzeuge genau zum richtigen Zeitpunkt eintreffen werden. Sie prüft auch Pläne, eine neue Langstreckenflotte zu kaufen, um für einen zukünftigen Wachstumsschub vorbereitet zu sein. Malaysia Airlines hat ihre Kapazität im ersten Halbjahr um zwölf Prozent gekürzt und plant bis Ende Jahr weitere US$286 Millionen einzusparen.



Link: Malaysia Airlines