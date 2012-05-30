MAS übernimmt ersten Airbus A380

Malaysia Airlines konnte am 29. Mai 2012 ihren ersten Airbus A380 übernehmen, die Maschine wurde der Airline in Toulouse übergeben.

Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Kuala Lumpur wird damit zum achten A380 Superjumbo Betreiber. Malaysia Airlines hat ihre A380 für 494 Passagiere in drei Klassen ausgelegt. 420 Economy, 66 Business Class und acht First Class Passagiere finden im A380 von MAS Platz. Die A380 von Malaysian werden durch vier Rolls-Royce Trent 900 Triebwerke angetrieben. Die Airline hat bei Airbus sechs Superjumbos gekauft, die erste A380 Destination von Malaysia Airlines wird ab dem 2. Juli London Heathrow sein.