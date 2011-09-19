MAS übernimmt ersten Airbus A330 Frachter

MASkargo konnte in Toulouse ihren ersten Airbus A330-200F Vollfrachter übernehmen, die Maschine wurde der Frachttochter von Malaysia Airlines am letzten Mittwoch übergeben.

MASkargo hat bei dem europäischen Flugzeugbauer vier Airbus A330-200F gekauft. Die A330-200F Frachter von MASkargo werden durch das PW4000-Triebwerk von Pratt & Whitney angetrieben. Bei dieser Maschine handelt es sich um die achte A330 Frachter Kundenauslieferung, Airbus hat noch 49 A330-200F in den Auftragsbüchern. Der neue Airbus Vollfrachter wurde von dem bewährten Passagierflugzeug A330-200 abgeleitet und kann bis zu 65 Tonnen Fracht über eine Entfernung von 7400 Kilometern nonstop transportieren, die maximale Frachtkapazität liegt bei rund 70 Tonnen.