Münster/Osnabrück bleibt Lufthansa Standort

Lufthansa Airbus A319 Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen FMO)

Erfreuliche Nachrichten aus dem Haus der Lufthansa: Die Airline hat bekanntgegeben, die Strecke vom Flughafen Münster/Osnabrück nach München auch im Jahr 2026 weiter fortzuführen.

In den vergangenen Wochen hatte Lufthansa öffentlich diskutiert, innerdeutsche Strecken einstellen zu wollen - so auch die Verbindung des FMO nach München. Grund dafür seien vor allem die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zu hohen hoheitlichen Standortkosten an deutschen Flughäfen. In einer beispiellosen konzertierten Aktion haben sich Politiker der Region, Unternehmensführer und Verbände bei der Bundesregierung für den FMO eingesetzt. Vor einer Woche nun beschloss die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket, das die Rücknahme der in 2024 erfolgten Erhöhung der Luftverkehrsteuer vorsieht und die vorgesehene Erhöhung der Flugsicherungskosten aussetzt.

Prof. Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des FMO und Andrés Heinemann, designierter Geschäftsführer ab 2026, bedanken sich ausdrücklich für das Engagement aus der Region: „Politik, Wirtschaft und deren Verbände haben maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Wirtschaftsregion weiter über das Drehkreuz München mit der Welt verbunden bleibt. Nun ist es natürlich umso wichtiger, dass die Strecke weiter intensiv genutzt wird.“

Bereits seit über 40 Jahren besteht die Flugverbindung in die bayerische Metropole. Aktuell setzt Lufthansa 4-mal täglich geräumige und komfortable Airbus A319/320 auf dem einstündigen Flug nach MUC ein.

FMO