Münster-Osnabrück präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am kommenden Sonntag steht am Flughafen Münster-Osnabrück der Wechsel zum Sommerflugplan 2017 an.

Fluggästen wird ein besonders umfangreicher und attraktiver Flugplan mit Linien- und Touristikzielen geboten.

100.000 Sitze mehr ab FMO

Das Touristikprogramm des Flughafens wird in dieser Sommersaison stark ausgebaut. Allen voran positioniert sich die deutsche Fluggesellschaft Germania in Münster/Osnabrück. Die Traditionsairline aus Berlin hat großen Anteil an der Angebotserweiterung und stationiert sogar ein zweites, größeres Flugzeug am Flughafen Münster/Osnabrück. Neben dem 150-sitzigen Airbus A319 wird dann noch ein 215-sitziger Airbus A321 am FMO beheimatet sein. Insgesamt bietet Germania im Sommer 2017 rund 100.000 Sitzplätze mehr in Münster/Osnabrück an. Die Airline fliegt ab FMO dann 15 Ziele an, die 30 Mal pro Woche bedient werden. Das zusätzliche Angebot wird maßgeblich in Frequenzenaufstockung zu den beliebten Urlaubsregionen, wie Mallorca, Málaga, Fuerteventura, Gran Canaria, Kos, Rhodos und Kreta, eingesetzt, so dass diese Ziele dann mehrmals wöchentlich oder sogar mehrmals täglich angeflogen werden. So haben Fluggäste eine maximale Flexibilität bei der Urlaubsplanung. Mit Faro an der portugiesischen Algarveküste kommt auch eine neue Ferienregion hinzu. Mit Kayseri und Adana gibt es auch zwei türkische Ziele, die vornehmlich im ethnischen Verkehr genutzt werden.

Türkische Riviera und Ägypten

Mit dem Badeort Hurghada am Roten Meer ist im Flugplan des FMO nun auch wieder Ägypten zu finden. FlyEgypt fliegt das Taucherparadies immer freitags an. Auch die renommierte Ferienfluggesellschaft SunExpress baut ihr Angebot ab dem FMO aus. Die tägliche Verbindung nach Antalya in der Türkei wird bereits ab Anfang April zu den Osterferien aufgenommen. Außerdem geht es bis zu zweimal wöchentlich nach Izmir.

25 Mal pro Woche nach Mallorca

Das stärkste touristische Reiseziel im Sommer 2017 wird das beliebteste Reiseziel der Deutschen, die Baleareninsel Mallorca, sein. Insgesamt wird Palma de Mallorca bis zu 25 Mal pro Woche ab FMO angeflogen. Niki/airberlin startet bis zu zehnmal wöchentlich und Germania achtmal pro Woche. Neu am FMO wird Eurowings, die LowCost-Tochter der Lufthansa, zu sehen sein, die fünfmal in der Woche nach Mallorca fliegt. Außerdem gibt es noch zwei wöchentliche Flüge von Small Planet in den Sommerferien. Im vergangenen Sommer gab es vom FMO 19 wöchentliche Verbindungen auf die Baleareninsel.

Zu den Gewinnern im Sommer 2017 zählen auch die Urlaubsregionen am Schwarzen Meer. Ab FMO werden die Urlaubsorte Varna und Burgas sowohl von Germania als auch von Bulgarian Air Charter (BUC) bedient.

Mit Lufthansa in alle Welt

Die Flüge der Deutschen Lufthansa ab Münster/Osnabrück ermöglichen Fluggästen mehr als 200 weltweite Verbindungen über die Drehkreuze Frankfurt und München. Mit vier täglichen Flügen nach Frankfurt und bis zu fünf täglichen Flügen nach München bietet die Lufthansa ein außerordentliches Linienstreckennetz ab FMO.

Weiter im Flugplan ist auch die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. Bereits seit über drei Jahren fliegt die niederländische AIS Airlines mit auf Geschäftsreisende zugeschnittenen Flugzeiten nach Stuttgart.

Mit Turkish Airlines und Pegasus nach Istanbul

Turkish Airlines wird nach der Winterpause ihre Flüge zum Istanbuler Flughafen Atatürk wieder aufnehmen und dieses Ziel viermal pro Woche anfliegen. Auch über Istanbul sind weltweit über 290 Ziele in mehr als 110 Ländern erreichbar. Eingesetzt wird auf diesen Flügen ein Airbus A319 mit 132 Sitzplätzen.

Mit Pegaus Airlines gibt es im Sommer 2017 noch eine weitere Fluggesellschaft, die nach Istanbul fliegt. Von Juni bis September fliegt Pegasus dreimal wöchentlich zum Flughafen Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite Istanbuls.

Flughafen Münster/Osnabrück