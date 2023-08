Münster Osnabrück zufrieden mit Ferienverkehr

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster Osnabrück zeigt sich über den Passagierverkehr über die Sommerferien 2023 zufrieden, während dieser verkehrsreichsten Zeit im Jahr konnten 250.000 Passagiere abgefertigt werden.

Die Zeit der Sommerferien geht mit dem Ferienende in Niedersachsen gut eineinhalb Wochen nach Nordrhein-Westfalen in dieser Woche zu Ende. Seit dem Ferienbeginn Ende Juni bis jetzt konnten am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) rund 250.000 Fluggäste gezählt werden. Gegenüber der Sommerferiensaison 2022 konnte damit Wachstum von 10 Prozent und gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 sogar ein Plus von 13 Prozent erzielt werden. Der komplette Ferienmonat Juli erreichte alleine 133.000 Fluggäste und war damit der stärkste Juli seit dem Jahr 2011.

Als beliebteste Reiseziele standen eindeutig Mallorca und Antalya an der Spitze der Beliebtheitsskala, gefolgt von den griechischen Inseln.

Während die deutschen Verkehrsflughäfen im ersten Halbjahr dieses Jahres im Schnitt insgesamt erst rund 75 Prozent der Fluggäste der Vorkrisenzeit verzeichnet haben, konnte der FMO bereits das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreichen.

Auch die traditionell verkehrsreichen Herbstmonate September und Oktober lassen einen optimistischen Ausblick zu. Bereits jetzt wurden zahlreiche Zusatzflüge vor allem nach Antalya, aber auch nach Kreta und Gran Canaria von Fluggesellschaften koordiniert. Alleine nach Antalya geht es dann bis zu 34-mal pro Woche.

Flughafen Münster/Osnabrück