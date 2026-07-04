Münster Osnabrück veröffentlich Halbjahreszahlen

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) zählte im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 519.632 Fluggäste. Die Anzahl der Fluggäste entspricht damit den Vorjahreszahlen.

FMO-Geschäftsführer Andrés Heinemann äußert sich im Hinblick auf das erste Halbjahr zufrieden: „In den letzten Monaten hat die Flugbranche die Auswirkungen der weltpolitischen Lage zu spüren bekommen. Umso mehr freut es mich, dass wir es geschafft haben, die Fluggastzahlen weiter auf dem hohen Niveau zu halten.“

In den nun anstehenden Sommerferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erwartet der FMO rund 320.000 Passagiere und befindet sich damit 12 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dies liegt unter anderem an einem erweiterten Flugplan inklusive der neuen Strecken von LEAV Aviation nach Fuerteventura, Kreta und Rhodos sowie an der längeren Gesamtferienzeit der Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Weit vorne auf der Beliebtheitsskala liegen die Ziele Antalya und Mallorca mit bis zu sieben bzw. fünf täglichen Abflügen, gefolgt von der griechischen Insel Kreta und Zadar an der kroatischen Adriaküste. Auch das spanische Festland (Alicante und Málaga) wird an mehreren Tagen der Woche angeflogen.

Um die Metropole München sowie weiter entfernte europäische oder interkontinentale Ziele bequem zu erreichen, werden laut Hochrechnungen rund 40.000 Passagiere in den Ferien die hochfrequente Verbindung mit Lufthansa nutzen.

Das Wochenende mit den meisten Starts- und Landungen wird das erste Ferienwochenende Nordrhein-Westfalens sein. Von Freitag bis Sonntag erwartet der FMO 103 Starts- und Landungen bzw. 15.500 Passagiere.

Der FMO hat sich gut auf die verkehrsreiche Ferienzeit vorbereitet. Das terminalnahe Parken wurde weiter optimiert, der Bereich Check-in wurde um Self-Service-Schalter erweitert. Gemeinsam mit dem Ausbau der Duty-Free- und Gastronomieflächen sorgt der FMO für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Um die Planung der Reise zu vervollständigen, bietet der FMO die Möglichkeit der Online-Parkplatzreservierung an. Eine Woche Parken kann bereits ab 39 Euro gebucht werden.

Für einen möglichst stressfreien Start in den Urlaub wird eine rechtzeitige Anreise zum FMO empfohlen (ca. 2,5 Stunden vor dem Abflug). Insbesondere für Nicht-EU-Reisende (Passagiere mit Ziel Antalya, Pristina oder London) kann es zu längeren Wartezeiten im Rahmen des Entry Exit Systems (Grenzkontrollsystem EES) kommen.

Alle weiteren Informationen zum Flugplan, Destinationen und Online-Check-in erhält man unter fmo.de.