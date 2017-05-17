Münster Osnabrück sammelt Pfandflaschen

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Fluggäste am Flughafen Münster Osnabrück können jetzt ihre nicht mehr benötigten Pfandflaschen in drei eigens hierfür aufgestellte Behälter spenden.

Die daraus resultierenden Einnahmen kommen dem Hospiz „haus hannah“ in Emsdetten zugute. Jeden Tag werden vor allem vor den Sicherheitskontrollen zahlreiche Pfandflaschen entsorgt, weil sie nicht mit in den Wartebereich und in das Flugzeug genommen werden dürfen. Der Flughafen Münster/Osnabrück hat deshalb in Kooperation mit dem Haus Hannah mehrere auffällige Behälter mit der Aufschrift „Spende dein Pfand“ vor der Personenkontrolle aufgestellt. Dort können die Fluggäste ganz einfach ihre Pfandflaschen einwerfen und somit einen Beitrag zu der wichtigen Arbeit des Hospizes leisten.

Der Landrat des Kreises Steinfurt und stellv. Aufsichtsratsvorsitzender des FMO Dr. Klaus Effing und FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz zeigten sich gemeinsam mit Hospizleiter Michael Kreft bei der Präsentation des Projekts hoffnungsvoll, dass dadurch viele kleine Spenden das Hospiz erreichen.

Seit mehr als zehn Jahren pflegt und betreut das Haus Hannah die Hospizgäste und ihre Angehörigen. Im Vordergrund steht dabei die palliative Pflege, die die Gäste des Hauses während der letzten Phase ihres Lebens begleitet und behütet.

FMO