Münster Osnabrück präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am kommenden Sonntag steht am Flughafen Münster Osnabrück der Wechsel zum Sommerflugplan 2018 an.

Den Fluggästen wird ein besonders umfangreicher und attraktiver Flugplan mit Linien- und Touristikzielen geboten. Germania baut Angebot im Sommer aus Das größte touristische Angebot im Sommer 2018 wird am Flughafen Münster/Osnabrück wieder von der Fluggesellschaft Germania bereitgestellt. Germania fliegt in diesem Sommer ab FMO zu insgesamt 16 Destinationen, mit Istanbul und Thessaloniki kommen zwei neue Ziele dazu. Vor kurzem hatte die Traditionsairline aus Berlin bekannt gegeben, dass aufgrund der großen Nachfrage in diesem Sommer wieder ein Flugzeug vom Typ Airbus A321 am FMO stationiert werde. Die Maschine mit einer Kapazität von 210 Sitzplätzen ersetzt einen der beiden bisher in der Planung vorgesehenen A319 mit jeweils 150 Sitzplätzen. Dadurch konnte für den Sommer 2018 das Angebot kurzfristig um 30.000 zusätzliche Sitzplätze aufgestockt werden. Germania startet vom FMO in die beliebten Ferienregionen Mallorca, Kanarische und griechische Inseln, in die Türkei, nach Bulgarien, Portugal und Ägypten.

Türkische Riviera

Auch die renommierte Ferienfluggesellschaft SunExpress baut ihr Angebot ab dem FMO aus. Zum beliebten Badeort Antalya an der türkischen Riviera wird die Airline im kommenden Sommer sogar zweimal täglich abheben und damit das Angebot verdoppeln. Außerdem geht es bis zu zweimal wöchentlich nach Izmir sowie je einmal pro Woche nach Adana und Kayseri. Mit vier angebotenen Zielen hat sich SunExpress zu dem Türkeispezialisten am FMO entwickelt.

21 Mal pro Woche nach Mallorca

Das stärkste touristische Reiseziel im Sommer 2018 ist weiterhin die Baleareninsel Mallorca. Trotz des Marktaustritts der Ferienfluggesellschaft Niki wird Palma de Mallorca aktuell 21 Mal pro Woche ab FMO angeflogen. Eurowings, die LowCost-Tochter der Lufthansa, hat die Zahl der Flüge verdoppelt und startet zehnmal wöchentlich. Germania bedient Mallorca neunmal pro Woche. Zusätzlich gibt es noch jeweils einen wöchentlichen Flug von Sundair und Small Planet Airlines.

Weitere Sommerziele ab FMO

Ein weiteres neues Ziel im FMO-Flugplan ist Bodrum an der türkischen Ägäis, das einmal wöchentlich von Tailwind Airlines angeflogen wird. Des Weiteren bieten Bulgarian Air Charter (BUC) und Germania noch Flüge zu den beliebten Urlaubsorten Varna und Burgas am Schwarzen Meer an. Mit dem Badeort Hurghada am Roten Meer ist im Flugplan des FMO auch Ägypten enthalten. Neben FlyEgypt bedient ebenfalls Germania das Taucherparadies vom FMO aus. Von Juli bis Oktober fliegt Pegasus dreimal wöchentlich zum Flughafen Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite Istanbuls.

Mit Lufthansa in alle Welt

Die Flüge der Deutschen Lufthansa ab Münster/Osnabrück ermöglichen Fluggästen mehr als 200 weltweite Verbindungen über die Drehkreuze Frankfurt und München. Mit bis zu fünf täglichen Flügen nach Frankfurt und München bietet die Lufthansa ein außerordentliches Linienstreckennetz ab FMO.

Weiter im Flugplan ist auch die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. Bereits seit über vier Jahren fliegt die niederländische AIS Airlines mit auf Geschäftsreisende zugeschnittenen Flugzeiten nach Stuttgart.

Flughafen Münster Osnabrück