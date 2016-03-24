Münster Osnabrück präsentiert Sommerflugplan

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am Sonntag steht am Flughafen Münster Osnabrück der Wechsel zum Sommerflugplan 2016 an.

Auch im kommenden Sommer wird den Fluggästen am FMO ein umfangreicher und attraktiver Flugplan mit Linien-, Touristikzielen geboten.

Lufthansa baut München-Verbindung aus

Die Deutsche Lufthansa baut ihre erfolgreiche München-Verbindung von 52 auf 60 wöchentliche Flüge gegenüber dem letzten Jahr aus. Zusätzlich zu den vier bestehenden täglichen Flügen kommt jeweils montags, mittwochs und freitags ein fünfter Hin- und Rückflug am späten Nachmittag hinzu. Zudem gibt es samstags neu eine Spätankunft aus München mit einem Frühabflug am Sonntag. Mit diesen Neuerungen wird die Kapazität auf dieser Verbindung gegenüber dem letzten Sommer um 15% aufgestockt.

Zusammen mit der weiterhin viermal täglichen Frankfurt-Verbindung bietet die Deutsche Lufthansa somit 116 Flüge pro Woche von und nach Münster/Osnabrück an. Somit stehen über ihre Drehkreuze in Frankfurt und München ideale Umsteigeverbindungen zu mehr als 200 Zielorten weltweit zur Verfügung.

Geschäftsreiseverbindung nach Stuttgart

Bereits seit fast drei Jahren fliegt die niederländische AIS Airlines zu auf Geschäftsreisende zugeschnittenen Flugzeiten nach Stuttgart. Diese Linienverbindung erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

Täglich nach Istanbul

Turkish Airlines wird die Frequenzen zum Istanbuler Flughafen Atatürk aufstocken und dieses Ziel ab sofort täglich anfliegen. Auch über Is-tanbul sind weltweit über 270 Ziele in mehr als 110 Ländern erreichbar. Eingesetzt wird auf diesen Flügen ein Airbus A319 mit 132 Sitzplätzen. Turkish Airlines wurde im letzten Jahr zum fünften Mal in Folge bei den „Skytrax World Airline Awards“ – den Oscars der Luftfahrtbranche – als „Best Airline in Europe“ ausgezeichnet.

13 Sonnenziele mit Germania

In der Touristik wird die deutsche Fluggesellschaft Germania das größte Angebot am Flughafen Münster/Osnabrück bereitstellen. Ins-gesamt 19-mal pro Woche startet ein grün-weißer Flieger zu 13 ver-schiedenen beliebten Urlaubsregionen. Es gibt Flüge zu den griechi-schen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Zudem werden die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa angeflogen. Die beliebten Mittelmeerinseln Mallorca und Ibiza sind genauso im Pro-gramm wie Antalya an der türkischen Riviera. Neu bei Germania sind in diesem Sommer die Ziele Málaga auf dem spanischen Festland, Burgas und Varna in Bulgarien sowie Adana in der Türkei. Bereits jetzt ist auch bei Germania das Programm für den Winter 2016/17 buchbar. Die Ziele Gran Canaria, Fuerteventura, Teneriffa und Palma de Mal-lorca werden somit ganzjährig angeboten. Auch Arrecife auf Lanzarote ist bereits jetzt schon für den Winter 2016/2017 buchbar.

Täglich nach Mallorca und Antalya

airberlin wird vom Flughafen Münster/Osnabrück auch im kommenden Sommer zweimal täglich nach Palma de Mallorca fliegen.

Antalya steht im Sommer insgesamt bis zu 11-mal pro Woche im Flugplan. Die Ferienfluggesellschaft SunExpress fliegt täglich. Zusätz-lich bieten Onur Air und Germania Flüge an die türkische Riviera an. Außerdem fliegt SunExpress einmal wöchentlich nach Izmir.

Ebenfalls koordiniert wurden touristische Verbindungen mit Bulgarian Air Charter ans Schwarze Meer nach Varna und Burgas.

Flughafen Münster Osnabrück