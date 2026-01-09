Münster Osnabrück präsentiert Passagierzahlen 2025

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster/Osnabrück blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit insgesamt 1.253.780 Fluggästen konnte das Passagieraufkommen nahezu auf dem Niveau des Rekordjahres 2024 gehalten werden (-2 %).

Dies ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der zum Ende des Jahres 2024 eingestellten Lufthansa-Verbindung nach Frankfurt.

Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 verzeichnete der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) sogar einen Zuwachs von 26 Prozent. Damit entwickelte sich der Verkehr am Flughafen Münster/Osnabrück deutlich besser als der deutsche Luftverkehr insgesamt, der weiterhin rund 13 Prozent unter dem Vorkrisenniveau liegt. Eine weitere sehr positive Entwicklung zeigt sich bei der Auslastung der Flüge. Mit durchschnittlich 83 Prozent wurde 2025 ein neuer Rekordwert erreicht. Die konsequente Ausrichtung des FMO auf etablierte und besonders nachfragestarke Strecken mit einem hochfrequenten Flugangebot hat sich damit klar bewährt. Zu den Top-Destinationen 2025 zählten Antalya (398.000 Fluggäste), Palma de Mallorca (339.000) und München (233.000). Auch die neu aufgenommenen Ziele London und Málaga erzielten ebenfalls sehr gute Ergebnisse.

Mit jeweils rund 20 Prozent Passagieranteil sorgten die Fluggesellschaften SunExpress, Lufthansa und Ryanair für eine ausgewogene Verteilung. Für das Jahr 2026 sieht sich der FMO trotz eines herausfordernden Marktumfelds gut positioniert. “Mit der deutschen Fluggesellschaft LEAV Aviation ist es uns gelungen, eine touristische Airline mit einem am FMO stationierten Flugzeug zu gewinnen.” sagte FMO-Geschäftsführer Andrés Heinemann. LEAV wird im Sommer 2026 die neuen Ziele Fuerteventura und Rhodos sowie die griechische Insel Kreta anfliegen.

Von großer Bedeutung ist zudem die Entscheidung der Lufthansa, die Verbindung nach München auch weiterhin anzubieten. “Es kommt nun darauf an, dass unsere Region und insbesondere die Unternehmen dieses Flugangebot intensiv nutzen”, so Heinemann weiter. Um den Fluggästen auf den Interkontinentalstrecken speziell nach Nord- und Südamerika, aber auch nach Asien attraktive Umsteigezeiten in München zu bieten, hat Lufthansa ihren Flugplan für den kommenden Sommer vom FMO zum Drehkreuzflughafen München nochmals optimiert.

