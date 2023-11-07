Münster Osnabrück mit soliden Passagierzahlen

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Nach dem Ende der Herbstferien und dem Wechsel zum Winterflugplan kann der Flughafen Münster Osnabrück jetzt eine hervorragende Verkehrsbilanz ziehen.

Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2023 wurden 841.000 Fluggäste gezählt. Dies entspricht einem Wachstum von 16 Prozent gegenüber dem Sommer 2022. Mit dem Ergebnis ist der FMO sogar einer der wenigen Airports in Deutschland, die bereits in diesem Sommer wieder höhere Fluggastzahlen verzeichnen konnten als im Vor-Corona- Sommer 2019.

Gründe für das deutliche Fluggastwachstum sind vor allem in einem enorm starken touristischen Flugplan mit Fokussierung auf eine hochfrequente Bedienung besonders aufkommensstarker Ziele und in einer sehr guten Auslastung der Flugzeuge zu sehen. Zu den beliebtesten Reisezielen gehörten während der Sommermonate die Ziele Palma de Mallorca mit 263.000 Passagieren, Antalya mit 239.000 und die Lufthansaziele München und Frankfurt mit insgesamt 161.000 Fluggästen.

Besonders erfreulich verliefen auch die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit insgesamt 149.600 Fluggästen. Der Oktober war zudem der stärkste Monat seit dem Jahr 2011. Die zweite Oktoberwoche verzeichnete mehr als 35.000 Passagiere und war damit die aufkommensstärkste Woche am FMO seit 12 Jahren.

Flughafen Münster Osnabrück