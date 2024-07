Münster Osnabrück meldet gute Halbjahreszahlen

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster Osnabrück zählte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 insgesamt über 530.000 Fluggäste. Das ist das beste Ergebnis seit 13 Jahren.

Mit diesem Plus von rund 35 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres gehört der FMO zu den erfolgreichsten deutschen Flughäfen in Bezug auf die Erholung nach Corona. In dem saisonbedingt schwächeren ersten Halbjahr hatte der Flughafen zuletzt im Jahr 2011 mehr als eine halbe Million Passagiere verzeichnet.

Die volumenstärksten Strecken des ersten Halbjahres waren Antalya (151.000 Fluggäste), Mallorca (132.000) und München (92.000).

Während der diesjährigen Sommerferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erwartet der Flughafen Münster Osnabrück ein Passagieraufkommen von rund 335.000. Das bedeutet ein Plus von fast 100.000 Fluggästen in Bezug auf die Ferienzeit im Sommer 2023.