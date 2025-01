Münster Osnabrück meldet erfolgreiches Jahr

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster Osnabrück blickt auf ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Mit insgesamt 1.285.541 Fluggästen erzielte der Airport ein deutliches Passagierplus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit diesem Passagieranstieg war der Flughafen Münster Osnabrück (FMO) der wachstumsstärkste Verkehrsflughafen in Deutschland und erreichte das beste Verkehrsergebnis seit 13 Jahren. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, verzeichnete der FMO einen Anstieg um 29 Prozent, während der Luftverkehr in Deutschland insgesamt rund 15 Prozent unter dem Vorkrisenniveau liegt.

Treiber dieser guten Entwicklung am FMO war vor allem ein expansives Touristikprogramm. Die Top-Strecken des Jahres 2024 waren Antalya (386.000 Fluggäste), Palma de Mallorca (341.000) und München (205.000). Das Ziel Antalya wuchs im letzten Jahr um 50 Prozent und konnte damit Mallorca – trotz eines ebenfalls erfreulichen Anstiegs von 27 Prozent – als beliebtestes Urlaubsziel ablösen.

Mit rund 169.000 Passagieren war der Oktober der verkehrsreichste Monat des Jahres. Die Flugbewegungen insgesamt stiegen um 5,5 Prozent auf 38.278 Starts und Landungen. Angesichts der erfreulichen Verkehrsentwicklung kann der FMO in 2024 erstmals in seiner Geschichte einen Konzernumsatz von über 40 Mio. Euro erzielen (42,3 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss wird in 2024 vorbehaltlich der Abschlussprüfung 0,5 Mio. Euro betragen. Damit festigt der FMO die bilanziellen Entwicklungen aus dem Jahr 2023. Bereits da gelang es dem FMO, nach über einem Jahrzehnt wieder einen Bilanzgewinn auszuweisen.

