Münster Osnabrück konnte zulegen

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Jahresstart 2018 ist für den Flughafen Münster Osnabrück ausgesprochen erfolgreich verlaufen.

Das erste Quartal konnte mit einem Verkehrswachstum von 20 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres abgeschlossen werden. Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 140.000 Fluggäste gezählt.

Der Januar verzeichnete ein Plus von 13,5 %, der Februar von 15,7 % und der März, in dem in diesem Jahr in der zweiten Monatshälfte die Osterferien fielen, sogar von 28 %. Motor des Wachstums war der touristische Verkehr, der sich mit 45.000 Passagieren in den ersten drei Monaten des Jahres fast verdoppelt hat. Das größte Wachstum wurde durch eine deutliche Aufstockung der Flugkapazitäten nach Mallorca, Hurghada, Antalya und Málaga erzielt.

Aber auch der Linien- und Geschäftsreiseverkehr entwickelte sich erfreulich und konnte um vier Prozent auf 92.500 Fluggäste zulegen. Vor allem die Strecken zu den beiden Drehkreuzflughäfen Frankfurt und München konnten Fluggäste hinzugewinnen.

Das Jahr 2017 hatte der FMO mit 969.700 Fluggästen und einer Steigerung von 23,2 Prozent beendet. Damit war der Airport im vergangenen Jahr der prozentual wachstumsstärkste Flughafen in Deutschland.

FMO