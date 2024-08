Münster Osnabrück gewährt Ausblick auf den Winterflugplan

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter haben das Angebot für den kommenden Winterflugplan 2024/25 ab dem Flughafen Münster Osnabrück finalisiert und zur Buchung freigegeben.

Fluggäste ab dem Flughafen Münster Osnabrück (FMO) können sich auf einen besonders umfangreichen Flugplan während der Wintermonate mit zahlreichen sonnigen Urlaubszielen freuen.

Sundair stationiert Airbus am FMO

Die deutsche Ferienfluggesellschaft Sundair wird mit Beginn des Winterflugplans ab November bis Ende April und damit einschließlich der Osterferien ein Flugzeug vom Typ Airbus A319 mit 150 Sitzplätzen am Flughafen Münster/Osnabrück stationieren und zu den Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa fliegen. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Verbindung zum ägyptischen Badeort Hurghada. Nach Las Palmas auf Gran Canaria und Fuerteventura starten die Jets der Sundair zweimal wöchentlich. Nach Teneriffa geht es bis Mitte Februar einmal pro Woche, danach stockt Sundair die Verbindung um einen weiteren Flug auf. Hurghada wird einmal pro Woche angeflogen, und und eine wöchentliche Verbindung nach Beirut im Libanon vervollständigt den Flugplan.

Mit Ryanair nach Mallorca und Alicante

Die irische Low-Cost-Airline Ryanair wird nach fast fünfjähriger Pause auch im Winter am FMO präsent sein und die Ziele Mallorca und Alicante bedienen. Sowohl auf die Baleareninsel Mallorca als auch auf das spanische Festland nach Alicante geht es mit Ryanair jeweils zweimal wöchentlich.

Weitere touristische Flüge mit Eurowings, SunExpress, Air Cairound GP Aviation

Eurowings wird ebenfalls im Winter bis zu dreimal wöchentlich (montags, donnerstags und sonntags) nach Mallorca fliegen. SunExpress startet je nach Saisonzeit auch mehrmals pro Woche an die türkische Riviera nach Antalya, und Air Cairo komplettiert den Winterflugplan montags mit einer Verbindung nach Hurghada in Ägypten. Mit GP Aviation geht es im kommenden Winter dreimal pro Woche in die kosovarische Stadt Pristina.

Mit Lufthansa über München in alle Welt

Lufthansa stockt die Kapazitäten nach München auf und fliegt alle vier täglichen Umläufe mit größeren Flugzeugen vom Typ Airbus A319/A320. Über den Flughafen München gibt es beste Umsteigemöglichkeiten in das weltweite Lufthansa-Netz.

