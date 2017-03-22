München stellt Sommerflugplan vor

Flughafen München (Foto: FMG)

Am kommenden Sonntag, den 26. März, tritt der neue Sommerflugplan am Münchner Airport in Kraft.

Insgesamt wurden von den Airlines rund 250.000 Flüge zu 238 Zielen in 68 Ländern angemeldet. Neben 17 innerdeutschen Zielen und 171 Destinationen auf der Mittelstrecke werden auch 50 Langstreckenziele regelmäßig angeflogen. Die Sommerperiode dauert bis einschließlich Samstag, den 28. Oktober 2017.

Den Passagieren stehen im Sommer ab München wieder zahlreiche attraktive Fernreiseziele zur Auswahl: So startet neben Lufthansa von Ende Mai bis Anfang September auch United Airlines täglich nach San Francisco. Auch die Fluggesellschaft Condor legt zwei beliebte Fernreiseziele in die USA auf: Las Vegas und Seattle werden ab Anfang Mai bzw. Mitte Juni zweimal die Woche bedient. Zudem wird einmal wöchentlich Holguin im Osten Kubas angesteuert. Saudia bedient ab Ende Juni viermal wöchentlich Riad und dreimal die Woche Jeddah mit Flugzeugen vom Typ Airbus A320 sowie Boeing 777.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings stationiert mit Beginn des Sommerflugplans gleich vier Flugzeuge am Münchner Airport. Insgesamt 31 attraktive Ziele innerhalb Europas werden von München aus bedient, insbesondere Destinationen in Italien, Griechenland und Kroatien. Die italienischen Städte Brindisi, Cagliari und Lamezia Terme sind ebenso im Angebot wie Catania und Palermo auf Sizilien. In Griechenland werden die Städte Chania, Kavala, Heraklion und Thessaloniki angeflogen. Auch die griechischen Inseln Korfu, Kos, Mykonos und Rhodos sowie die spanische Insel Ibiza werden mehrmals die Woche bedient. Darüber hinaus bietet Eurowings Flüge nach Dubrovnik, Split, Pula und Zadar in Kroatien. Besonders für Geschäftsreisende interessant: Mit Amsterdam, Edinburgh, London, Paris, Neapel und Rom steuert Eurowings europäische Metropolen ab München an. Ein neues Ziel bietet auch die Lufthansa an: Sechs Mal wöchentlich fliegt die Kranichlinie nach Nantes im Westen Frankreichs.

Die britische Fluggesellschaft bmi Regional stockt ihr Angebot nach Rostock, Brünn und Norköpping um einen zusätzlichen werktäglichen Flug auf. Ganz neu ab München ist ein täglicher Flug ins polnische Lublin. Die lettische airBaltic bietet erstmals Flüge in die litauische Hauptstadt Vilnius an, die jeden Montag, Mittwoch und Freitag in München starten. Ebenfalls neu ab München: Die spanische Fluggesellschaft Volotea fliegt ab Ende Mai zweimal wöchentlich nach Asturias/ Oviedo (Spanien). Die russische Fluggesellschaft UTair fliegt ab Mitte April einmal täglich zum Moskauer Flughafen Vnukovo. Die österreichische Fluggesellschaft Niki übernimmt den Großteil der Charterflüge von ihrem Mutterkonzern airberlin.

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