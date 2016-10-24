München präsentiert Winterflugplan

Flughafen München (Foto: FMG)

Mit der Zeitumstellung am letzten Oktober-Wochenende tritt auch der neue Winterflugplan am Flughafen München in Kraft.

In der neuen Winterperiode, die vom Sonntag, 30. Oktober 2016 bis zum 25. März 2017 dauert, haben die Fluggesellschaften insgesamt über 147.000 Starts und Landungen angemeldet. Dies sind rund sechs Prozent mehr Flüge als noch im Vorjahr. Insgesamt werden im Winter 206 Ziele im In- und Ausland von München aus bedient. Neben 16 Flughäfen in Deutschland werden im Europaverkehr 133 Destinationen von München aus angeflogen. Im Interkontinentalverkehr können Passagiere unter 57 Zielen auswählen.

Zu den Highlights im Winter zählen Langstreckenverbindungen der Condor nach Mauritius, ins ostafrikanische Mombasa und auf die Insel Sansibar, in die Karibik nach Havanna und Holguín auf Kuba, nach Montego Bay auf Jamaika, Bridgetown auf Barbados, zur Insel Tobago sowie nach San José in Costa Rica. Insgesamt führt Condor ab München bis zu 16 Starts pro Woche zu diesen attraktiven Langstreckenzielen durch. Im Europaverkehr bietet easyjet eine neue Verbindung ab München in die Schweiz an. Fünfmal pro Woche geht es nach Genf. Neu im umfangreichen Winter-Programm der Lufthansa ist Marrakesch. Jeweils freitags und sonntags fliegt die Kranichlinie in den Südwesten Marokkos. Utair bietet im Winter jedes Wochenende Flüge nach St. Petersburg. Jeweils freitags, samstags und sonntags geht es in die russische Metropole.

Die Fluggesellschaft Transavia erweitert ihr großes Flugangebot ab München mit Beginn des Winterflugplans um eine Reihe attraktiver Warmwasserziele. Jeweils zweimal wöchentlich steuert die französisch-niederländische Fluggesellschaft Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa auf den Kanarischen Inseln an. Gleich viermal startet Transavia in die israelische Hafenstadt Tel Aviv. Darüber hinaus bietet die Airline ab Mitte Februar mit vier wöchentlichen Verbindungen nach Amsterdam noch ein zusätzliches mitteleuropäisches Reiseziel an.

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