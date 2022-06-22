München ist einer der besten Airports

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Der Münchner Airport gehört nach Ansicht von Fluggästen auch nach zwei Jahren Pandemie nach wie vor zu den besten Flughäfen der Welt.

Bei den jährlich verliehenen „World Airport Awards“ des Londoner Luftfahrtforschungsinstituts Skytrax wurde die bayerische Luftverkehrsdrehscheibe auf Basis einer weltweiten Passagierumfrage mit dem Titel „Best Airport in Central Europe“ ausgezeichnet. Im europaweiten Ranking belegte München Platz 2, im globalen Vergleich liegt Bayerns internationales Luftverkehrsdrehkreuz auf dem siebten Rang und ist damit der einzige deutsche Flughafen unter den Top Ten der Weltrangliste. Darüber hinaus wählten die Fluggäste das Hilton Munich Airport erstmals zum besten Flughafenhotel Europas.

Flughafenchef Jost Lammers freut sich darüber, dass die Fluggäste dem Münchner Airport auch in schwierigen Zeiten große Wertschätzung entgegenbringen: „In den verschiedensten Bereichen unseres Flughafens arbeiten täglich Tausende daran, unseren Gästen die Service- und Aufenthaltsqualität eines europäischen Premiumdrehkreuzes zu bieten. Wie die abermalige Auszeichnung des Flughafens zeigt, wird dieses Engagement seitens der Passagiere auch wahrgenommen. Für uns ist das Ansporn und Motivation zugleich, die Erfolgsgeschichte des Münchner Flughafens konsequent fortzuschreiben.“

Auch Skytrax-Chef Edward Plaisted hob die gute Performance des Münchner Airports hervor: „Wir gratulieren dem Flughafen München zu dieser wichtigen Auszeichnung. Die vergangenen zwei Jahre waren angesichts der pandemiebedingten weltweiten Reiserestriktionen für alle Flughäfen sehr schwierig. Dem Flughafen München ist es gut gelungen, die mit der jetzt wieder deutlich anziehenden Nachfrage einhergehenden Herausforderungen zu meistern.“

Bester Flughafen der Welt ist bei den diesjährigen Awards der Hamad International Airport in Doha vor dem zweitplatzierten Flughafen Tokyo Haneda sowie Singapore Changi auf Platz 3. Grundlage der „World Airport Awards“ war eine weltweite achtmonatigen Erhebung, bei der insgesamt über 550 Flughäfen bewertet wurden.

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