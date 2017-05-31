München erwartet gutes Pfingstwochenende

Flughafen München (Foto: FMG)

Mit den Pfingstferien startet ab dem kommenden Wochenende die nächste große Reisewelle am Flughafen München.

Bereits zum Auftakt der beiden Ferienwochen steht am Freitag, den 2. Juni 2017, mit 1.256 geplanten Starts und Landungen der verkehrsreichste Tag dieser Reisezeit auf dem Programm. Bis zu 150.000 Fluggäste werden allein an diesem Freitag erwartet. Weit über zwei Millionen Passagiere werden den Airport während der Ferien für eine Flugreise nutzen. Insgesamt wurden für die Zeit vom 02. Juni bis einschließlich 18. Juni rund 19.000 Flüge angemeldet – rund 1.000 Starts und Landungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Flughafen München bietet den Reisenden eine große Auswahl an sonnigen Zielen in aller Welt. Die meisten internationalen Starts ab München gehen in den Pfingstferien zu klassischen Feriendomizilen rund um das Mittelmeer. Über 3.000 Maschinen heben in Richtung Italien, Spanien, Frankreich, Türkei, Griechenland, Portugal und Ägypten ab. Allein 190 Flugzeuge starten dabei in die Urlauberhochburg Palma de Mallorca.

Wen es in die Ferne zieht, der kann zwischen 360 Abflügen nach Nordamerika wählen, über 150 Mal werden Ziele am Arabischen Golf angesteuert. 193 Maschinen starten in der Ferienzeit von Bayerns internationaler Luftverkehrs-Drehscheibe zu Destinationen in China, Indien, Japan, Singapur, Südkorea und Thailand. 17 Mal heben Flugzeuge in Richtung Südafrika ab.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens auf den Straßen empfiehlt die Flughafen München GmbH Reisenden, ein Zeitpolster einzuplanen.

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