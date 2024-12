München erwartet Weihnachtsferienwelle

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Am Flughafen München werden zwischen dem 20. Dezember 2024 und dem 6. Januar 2025 circa 1,7 Millionen Passagiere erwartet und rund 12.100 Flüge abgefertigt.

Die Verbindungen umfassen mehr als 170 Ziele für Reisende, die über die Feiertage ihre Familien besuchen oder in anderen Regionen verweilen wollen. Der 20. und 21. Dezember 2024 sind mit voraussichtlich 116.000 Passagieren die reisestärksten Tage.

An Heiligabend sind über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafen München GmbH (FMG) und ihrer Tochtergesellschaften in den Bereichen Bodenverkehrsdienste, Terminaldienste, Feuerwehr, Technik, IT sowie in der Gastronomie und den Airport-Shops im Einsatz. Hinzu kommen zahlreiche Beschäftigte von Airlines, Behörden und weiteren am Flughafen ansässigen Firmen.

Den letzten Abflug an Heiligabend führt die Lufthansa um 22:40 Uhr nach Dubai durch. Die letzte planmäßige Landung um 23:10 Uhr ist eine Maschine der TAP Air Portugal aus Lissabon.

Mit rund 540 Starts führen die meisten Flüge in den Weihnachtsferien nach Spanien. Auf Platz zwei folgt Italien mit 525 Take-offs, Großbritannien liegt mit 366 Flügen, davon allein 266 nach London, an dritter Stelle. Auf der Langstrecke zieht es die Reisenden mit rund 340 Starts vor allem nach Nordamerika. Aber auch Verbindungen nach Asien stehen mit rund 170 Abflügen ab München in der Gunst der Passagiere weit oben.

Wer in wärmere Breiten fliegt und die dicke Winterjacke nicht mit in den Urlaub nehmen möchte, kann seine Kleidung in der Gepäckaufbewahrung im Service Center des Flughafens deponieren.

Noch bis zum 29. Dezember ist der beliebte Weihnachts- und Wintermarkt im MAC-Forum geöffnet. Im neuen Jahr geht es mit „Airport on Ice“ an gleicher Stelle weiter: Vom 5. bis 26. Januar 2025 können die Besucherinnen und Besucher immer dienstags bis sonntags auf der Eisbahn Schlittschuh laufen, Eisstock schießen oder an den Ständen winterliche Spezialitäten genießen. Von Donnerstag bis Sonntag lädt zudem die Eisdisco mit DJ zum Kufenschwingen ein.

In den Geschäften und Restaurants können Passagiere am Münchner Flughafen die Zeit vor dem Abflug zum Einkaufen und Schlemmen nutzen. An den Weihnachtsfeiertagen wie auch am Neujahrstag haben die Geschäfte und Restaurants zu den üblichen Zeiten geöffnet, mit Ausnahme im Satellitengebäude. An Heiligabend und an Silvester schließen viele Geschäfte und Restaurants im Terminal 1 und 2 bereits um 17:00 Uhr, im Satellitengebäude teilweise schon um 16:00 Uhr.

Am letzten Adventssonntag und an den Weihnachtsfeiertagen bietet das Airbräu einen festlichen Brunch an. In den Restaurants Mountain Hub Social Dining und Mountain Hub Gourmet des Hilton Munich Airport serviert das Küchenteam an allen Feiertagen winterliche Spezialitäten.

In der Christophorus-Kapelle im Zentralbereich können Passagiere, Mitarbeitende und Besucher an Heiligabend um 16 Uhr an der Christvesper teilnehmen. Katholische Weihnachtsgottesdienste finden in der Kapelle am ersten Weihnachtsfeiertag, an Neujahr und am Dreikönigstag (6. Januar 2025) jeweils um 10:00 Uhr statt.

Flughafen München