Müller neuer CEO bei Aer Lingus

Die irische Aer Lingus Group Plc hat nach dreimonatiger Suche Christoph Müller zu ihrem neuen CEO gewählt.

Müller war vormals Aviation Director bei TUI Travel Plc. Ausserdem kann er Erfahrungen in leitenden Positionen bei Daimler Benz Aerospace, Deutsche Lufthansa AG, Sabena, DHL und Deutsche Post AG ausweisen. Er wird die Stelle im Oktober antreten. Die Ernennung befreit Aer Lingus von einigen Unsicherheiten betreffend der Zukunft der Airline, die Aktionäre erwartet aber weiterhin die Präsentation einer neuen Strategie. Analisten halten Müller für eine gute Wahl. Im April hatte der frühere CEO Dermot Mannion seine Kündigung bekannt gegeben.

Link: Aer Lingus