Märzzahlen bei Scoot
20.04.2026 RK
Mit Scoot flogen im März 2026 insgesamt 1,383 Millionen Passagiere, das waren 25,6 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.
Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresmärz um 17,3 Prozent auf 3,670 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,729 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,367 Milliarden Sitzplatzkilometer um 23,3 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im März 2026 bei 91,7 Prozent, im Vorjahresmärz lag sie mit 87,2 Prozent um 4,5 Prozentpunkte tiefer.