Märzzahlen bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat März 2023 insgesamt 10,453 Millionen Passagiere, das waren 156 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im März 2023 bei China Southern 17,207 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 164 Prozent mehr als im März 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresmärz um 128 Prozent auf 23,232 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 74 Prozent, das waren zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresmärz um 4,7 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im März 2023 insgesamt 117 Tausend Tonnen Luftfracht.