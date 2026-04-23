Märzzahlen am Flughafen Wien

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien könnte im März 2026 insgesamt 2,269 Millionen Passagiere abfertigen, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent.

Positive Entwicklung bei den Passagierzahlen im März 2026. Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 5,1% auf 3.146.473 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 1,9% auf 2.269.047 Reisende. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2026 deutlich auf 815.947 Reisende (+12,5%) und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 61.479 Reisende (+50,1%) zu. Der Nahost-Konflikt führt seit dem 28. Februar 2026 zu Einschränkungen im Flugverkehr der Region und wirkt sich derzeit dämpfend auf die Passagierentwicklung in Wien aus, längerfristige Auswirkungen hängen von der weiteren Dauer der störenden Einflüsse ab. Die Verkehrs- und Finanzguidance der Flughafen Wien AG für das Gesamtjahr 2026 bleibt daher aus derzeitiger Sicht unverändert.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber März 2025 leicht auf 1.781.433 (+0,5%) und jene der Transferpassagiere auf 455.896 (+1,5%) Reisende. Der Anstieg beim Passagieraufkommen am Standort Wien ist daher vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen die Passagiere das Flugzeug nicht verlassen (sogenannte „Transitpassagiere“).

Die Flugbewegungen am Standort Wien nahmen um 1,4% auf 17.585 Starts und Landungen ab. Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem März 2025 um 4,0 Prozentpunkte auf 78,4% zu. Das Frachtaufkommen betrug 26.221 (-8,0%) Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Im März 2026 betrug das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa 810.364 Reisende (+7,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten insgesamt 174.691 Passagiere (+3,0%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 30.310 Reisende (+4,5%) und nach Afrika 31.250 (+10,6%). Aufgrund der Krisensituation im Nahen Osten verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang im März 2026 von 90,1% auf 6.809 Flugreisende. In den Fernen Osten reisten 67.027 Passagiere (+41,5%).

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis März 2026: +1,6% in Wien und +5,3% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis März 2026 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% auf kumuliert 6.112.819 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 0,4% auf 73.605 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 5,3% auf 8.348.017 Reisende.

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