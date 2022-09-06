Mäharbeiten am EuroAirport

EuroAirport (Foto: EuroAirport)

Am EuroAirport finden vom 5. September bis zum 15. September 2022, ab 23.30 bis 4.30 Uhr Mäharbeiten statt, dadurch kann Nachtlärm entstehen.

Um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten und gemäss den internationalen und nationalen Rechtsvorschriften führt der Flughafen demnächst Mäharbeiten entlang der Pisten und Rollbahnen sowie an den Böschungen durch. Die Arbeiten finden von Montag, 5.September bis einschliesslich Donnerstag, 15. September 2022 jeweils in den Nachtstunden zwischen 23.30 und 4.30 Uhr statt.

Die Arbeiten werden aus Sicherheits- und Flugbetriebsgründen in der Nacht durchgeführt, wenn der Flughafen geschlossen ist. Der EuroAirport setzt Massnahmen zur Lärmminderung ein, trotzdem können die eingesetzten Maschinen einen gewissen Lärm verursachen.

Die Daten und Zeiten der Arbeiten können sich aufgrund der Wetterbedingungen oder unvorhergesehener Ereignisse ändern.

Der EuroAirport entschuldigt sich im Voraus für eventuelle Unannehmlichkeiten.